Renkum houdt azc Oosterbeek 1,5 jaar langer open

Renkum (Gelderland) houdt het asielzoekerscentrum in Oosterbeek, een van de dorpen van de gemeente, anderhalf jaar langer open. Het azc zou op 1 augustus de deuren sluiten, maar blijft nu tot 1 februari 2025 in gebruik. Renkum geeft daarmee gehoor aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat dringend behoefte heeft aan opvangplaatsen voor asielzoekers. De openstelling van het azc was al een keer eerder verlengd.

Het azc is gehuisvest in een voormalig blijf-van-mijn-lijfhuis. Het is de bedoeling dat dit gebouw wordt gesloopt. Er moet woningbouw voor in de plaats komen. Maar daartegen lopen een aantal bezwaren die inmiddels bij de Raad van State liggen. Zolang er geen besluit is genomen over de bezwaren kan er niets met het pand en de grond worden gedaan. Mede daarom heeft Renkum geen bezwaar tegen verlenging van de openstelling van het azc.

In het centrum wonen ongeveer honderd asielzoekers. Het gaat om mensen die in de procedure zitten of die al weten dat ze in Nederland mogen blijven, maar voor wie nog geen eigen woonruimte kan worden gevonden.