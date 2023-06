Stortbuien kunnen fataal zijn voor vissen

Hevige regenbuien, die het KNMI voorspelt, kunnen fataal zijn voor vissen in vijvers en beken. Het water is door de droogte en de hitte al warm en zuurstofarm. Door stortbuien kunnen rioleringen overlopen. Dit vieze water stroomt samen met vuil en hondenpoep van de straat in het water in vijvers en beken, waardoor het zuurstofgehalte nog lager wordt. Vissen bezwijken daaraan.

Waterschap Vechtstromen waarschuwt dat er veel vissen tegelijk dood kunnen gaan. Ook kunnen voorbijgangers veel vissen zien die naar zuurstof happen. Het schap wil in dat geval gewaarschuwd worden. Samen met sportvissers wordt dan gekeken of de vissen naar zuurstofrijker water verplaatst kunnen worden.

Het schap raadt mensen af om zelf happende vissen te gaan vangen. Alleen sportvissers hebben daar de juiste methode voor. Door onzorgvuldig vangen wordt slib van de waterbodem losgewoeld, waardoor water troebel wordt. Daar hebben vissen ook last van. Het schap zal dode vissen zo snel mogelijk verwijderen.