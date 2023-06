BBB Gelderland: liever geen akkoord dan een slecht akkoord

“Liever geen akkoord, dan een heel slecht akkoord voor onze cruciale voedselvoorziening”, reageert voorman van de BoerBurgerBeweging (BBB) in Gelderland Rik Loeters op het opstappen van boerenorganisatie LTO uit het overleg over het landbouwakkoord. Dinsdagavond maakte LTO bekend te stoppen met het akkoord tussen het kabinet en de sector over de hervorming van de landbouw.

Provincies moeten het kabinetsbeleid voor die hervorming uitvoeren en afspraken in een akkoord moeten duidelijk maken wat het toekomstperspectief voor boeren wordt. Uitwerking van de provincieplannen voor het landelijk gebied en de vermindering van de stikstofuitstoot is dus gebaat bij een geslaagd akkoord, erkent ook Loeters. “Maar het akkoord dat er dreigde te komen was niet (voldoende) in het belang van de landbouw.”

BBB zit in de nieuwe coalitie die de provincie Gelderland komende jaren gaat besturen. In het coalitieakkoord heeft het nieuwe bestuur een eigen visie uiteengezet op de toekomst van de landbouw in de provincie. Zo staat erin dat de provincie boeren niet gaat dwingen te stoppen met hun bedrijf, om zo de stikstofuitstoot naar beneden te brengen in het belang van natuurherstel. Ook noemt de provincie als “streefdatum” voor “oplossingen voor stikstof” het jaar 2035 – en dus niet 2030 zoals het kabinet in Den Haag tot nu toe wil.

In Gelderland woont het grootste deel van de zogenoemde piekbelasters, boeren van wie het bedrijf veel stikstof uitstoot dicht bij een kwetsbaar natuurgebied. In Gelderland kunnen afspraken over hervormingen met boeren dus in potentie veel opleveren voor het kabinet.