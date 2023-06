CDA-leider Hoekstra wacht nog met nieuwe stikstofonderhandelingen

CDA-leider Wopke Hoekstra wil woensdag nog geen duidelijkheid geven wanneer zijn partij opnieuw wil onderhandelen over de stikstofparagraaf van het regeerakkoord. Aanvankelijk wilde hij wachten op het een landbouwakkoord voordat de coalitiepartijen verder zouden praten over stikstof. Maar het landbouwakkoord is woensdag definitief geklapt.

Nu wil Hoekstra eerst praten in het kabinet hoe het verder moet en met “de collega’s van gedachten wisselen” in de ministerraad. “We moeten dit echt even stap voor stap doen.” Landbouwminister Piet Adema zei eerder al dat er in de ministerraad moet worden gekeken hoe het nu verder moet. Adema gaf wel al aan dat het kabinet zelf maatregelen zal gaan nemen voor de landbouwsector. De afspraken voor vergroening zouden juist in het landbouwakkoord worden opgenomen.

Hoekstra zegt het “doodzonde” te vinden dat het akkoord is geklapt en noemt het een “gemiste kans”. “We zijn bijna een jaar bezig geweest om ervoor te zorgen dat bij juist zoiets groots het hele maatschappelijke middenveld zou aanschuiven. Je moet dit soort dingen samen doen.” De partijleider en minister benadrukt dat het CDA ook de coalitieonderhandelingen in de provincies wilde afwachten voordat de landelijke regeringspartijen opnieuw in gesprek gaan over de doelen. “Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.” Zijn partij heeft moeite met 2030 als deadline om de stikstofuitstoot te halveren.

De gesprekken hierover zouden wel voor de zomer moeten plaatsvinden, was de bedoeling. De zomerstop van het kabinet begint begin juli al, de week erop is in principe de laatste ministerraad voor de zomervakantie.