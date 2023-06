Donderdag code geel voor regenval in zuidoosten

Donderdag is er in het zuidoosten plaatselijk kans op veel regen, met mogelijk wateroverlast tot gevolg. Het KNMI heeft voor Limburg, Noord-Brabant en Gelderland code geel afgegeven.

Vanaf donderdagochtend gaat het langdurig regenen in de zuidoostelijke helft van het land. De meeste regen wordt verwacht in Limburg, het oosten van Noord-Brabant en het zuiden van Gelderland. “Ten oosten van de lijn Emmen – Tilburg”, voorspelt Weeronline, “met de meest hevige regenval aan de grens met Duitsland”.

Lokaal kan er tot donderdagavond meer dan 50 millimeter vallen. Normaal valt er ongeveer 65 tot 70 millimeter in de hele maand juni. Plaatselijk kan er meer vallen en door de vele regen is wateroverlast dan ook mogelijk. Extra wateroverlast kan ontstaan omdat de grond, ondanks de regen van dinsdag, nog steeds erg droog is en daardoor het water minder goed kan opnemen.