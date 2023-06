Friesland maakt afspraken over aanpak natuurbranden

De brandweer in Friesland sluit donderdag met de provincie, twaalf gemeenten en vijf natuurorganisaties een overeenkomst over het beheersen en bestrijden van natuurbranden. Onderdeel van de overeenkomst is het instellen van zogenoemde schouwteams, die steeds in de gaten houden of preventiemaatregelen in brandgevoelige natuurgebieden nog goed in orde zijn.

In heel Nederland geldt op dit moment de hoogste alarmfase voor het risico op het uitbreken van natuurbranden. Friesland heeft bossen, uitgestrekte rietvelden en duinen, die heel gevoelig zijn voor brand. In de provincie verblijven elke zomer heel veel toeristen. Een natuurbrand kan grote schade veroorzaken voor onder meer de toeristische sector, aldus de veiligheidsregio Fryslân.

De brandweer heeft in kaart gebracht welke natuurgebieden in Friesland het grootste risico hebben op een natuurbrand. Met gemeenten en natuurbeheerders worden afspraken gemaakt over het brandveilig beheren van zulke gebieden, door bijvoorbeeld minder brandgevoelige beplanting aan te brengen en voor vluchtwegen te zorgen.

In onder andere Limburg en op de Veluwe bestaan ook al dergelijke overeenkomsten. De brandweer wil voor heel Nederland zulke afspraken maken, want als een natuurbrand uitbreekt kan het vuur zich razendsnel verspreiden en is snel handelen nodig, zeker in gebieden met veel vakantieparken en campings.