Greenpeace vindt landbouwgesprekken ‘mislukt experiment’

Greenpeace noemt de onderhandelingen die het kabinet heeft gedaan voor een landbouwakkoord een “mislukt experiment”. Daarmee reageert de milieuorganisatie op het opstappen van LTO uit de gesprekken om tot een akkoord te komen voor de agrarische sector over onder meer de klimaatdoelstellingen.

“Het kabinet heeft zich het afgelopen half jaar laten gijzelen door de onderhandelingen voor een landbouwakkoord; een “mislukte experiment”. Dat LTO nu opstapt maakt pijnlijk duidelijk wie de regie in handen had”, laat Greenpeace in een reactie weten. “Het is treurig nieuws voor het klimaat, de natuur en de boer. Zij hebben geen tijd meer te verliezen maar kunnen niet verder zonder regie en daadkracht van het kabinet.”

Volgens de milieuorganisatie zijn “de enige winnaars grote spelers als de Rabobank die nog steeds niet worden verplicht om mee te betalen aan de klimaat- en stikstofcrisis”.