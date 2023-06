Groene organisaties: kabinet moet nu snel zelf aan de slag

Nu het overleg over een landbouwakkoord is geklapt, moet het kabinet “zo snel mogelijk” aan de slag met eigen plannen om “natuur te herstellen, klimaatverandering te stoppen en boeren een echt duurzaam perspectief te geven”. Dat zeggen zeven natuur- en milieuorganisaties in een gezamenlijke reactie.

De groene organisaties zijn naar eigen zeggen “bezorgd en ongeduldig vanwege de slechte staat van natuur, klimaat, bodem en water”. Nu LTO Nederland de onderhandelingen heeft gestaakt, moet het kabinet vaart maken met eigen maatregelen, vinden Natuurmonumenten, Milieudefensie, Vogelbescherming Nederland, Greenpeace, Wereld Natuur Fonds, SoortenNL en Natuur en Milieu.

“Het sluiten van een landbouwakkoord leek een doel op zichzelf te zijn”, duiden de organisaties. “Steeds nieuwe eisen werden gevolgd door nieuwe compromissen, die natuurherstel en het tegengaan van klimaatverandering zouden frustreren.”

Diverse ‘instrumenten’ om de uitstoot van stikstof omlaag te krijgen en de natuur te verbeteren, zijn “nagenoeg klaar”, stellen de organisaties vast. Dan doelen ze bijvoorbeeld op de aanpak van zogeheten piekbelasters, die onlangs werd gepresenteerd.

De Natuur en Milieufederaties noemen het mislukken van een breed gedragen landbouwakkoord “slecht nieuws”. Ook zij benadrukken dat de natuur “dringend moet worden hersteld en niet langer kan wachten”. Daarnaast zien de federaties voor boeren “nog langer onzekerheid” over hun toekomst.

De organisaties, die regionaal zijn georganiseerd maar ook samen optrekken, hebben aan de zogeheten sectortafels zelf ook meegepraat over het beoogde landbouwakkoord. “Zij hebben daarbij steeds ingezet op natuurherstel in combinatie met een perspectief voor de boer”, stellen ze. Ook de Natuur en Milieufederaties vinden dat nu snel maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld om het gebruik van bestrijdingsmiddelen, kunstmest en krachtvoer af te bouwen en boeren te belonen die werken op een manier die goed is voor de natuur.

Alle natuur- en milieuorganisaties zijn het erover eens dat ondanks het klappen van het overleg een “substantiĆ«le bijdrage” nodig blijft van grote partijen als banken en supermarkten.