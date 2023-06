Jetten: klimaatdoel boerensector blijft staan, ook zonder akkoord

Ook klimaatminister Rob Jetten vindt het “teleurstellend” dat LTO is gestopt met het overleg over een landbouwakkoord en dat daarmee de kans op zo’n akkoord behoorlijk is geslonken. Het klimaatdoel voor de boerensector – 5 megaton minder CO2 – blijft staan, benadrukt de bewindsman. Zonder akkoord zal het kabinet misschien eenzijdig moeten ingrijpen, verwacht Jetten.

De twee ministers op Landbouw (Piet Adema en stikstofminister Christianne van der Wal) zijn verantwoordelijk voor die CO2-besparing. “Als ze dat niet via een landbouwakkoord bereiken, ga ik met hen in gesprek hoe we dan wel via andere routes die doelen gaan halen. Dan zullen er aanvullende maatregelen door het kabinet worden genomen – als er niet een tweede kans voor dat landbouwakkoord komt”, zei Jetten aan het einde van een debat in de Tweede Kamer over maatregelen om de klimaatdoelen te halen.

De agrarische sector is een van de vijf bedrijfstakken die flink moeten vergroenen zodat Nederland genoeg CO2 bespaart. In het najaar moet duidelijk worden welke maatregelen nodig zijn, aldus Jetten. Volgens hem kan een “groot deel” van de klimaatdoelen voor de agrarische sector al worden gehaald met de opkoopregeling bestemd voor boeren die het meeste uitstoten.

Vorige week was er nog overleg tussen LTO en een zware afvaardiging van het kabinet. Toen was volgens Jetten wel duidelijk dat er nog “veel werk” te verzetten was. Hij voelde toen echter bij het kabinet en de sector wel de overtuiging dat het belangrijk was om samen aan het toekomstperspectief van de landbouwsector te werken, zegt hij. “Ik hoopte dat er wel een akkoord zou komen.” Nu een partij weg is gelopen, wordt het volgens hem “een stuk ingewikkelder”.