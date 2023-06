Reactie groene organisaties op opstappen LTO komt woensdag

Groene organisaties zoals Natuurmonumenten, Milieudefensie en Natuur & Milieu komen woensdag met een reactie op het opstappen van landbouworganisatie LTO Nederland uit de gesprekken over het landbouwakkoord. Een woordvoerder van Natuurmonumenten laat weten dat de zogenoemde Groene11 woensdag gaat overleggen en dat ze naar verwachting in de loop van de ochtend met een reactie komen.

De Groene 11 is een samenwerkingsverband van verschillende natuur- en milieuorganisaties. Onder meer ook het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming Nederland horen erbij. Greenpeace noemde de onderhandelingen die het kabinet heeft gevoerd voor een landbouwakkoord in de nacht van dinsdag op woensdag al een mislukt experiment. Het kabinet heeft zich het afgelopen half jaar laten gijzelen door de onderhandelingen voor een landbouwakkoord; een “mislukte experiment”, aldus de organisatie.

Dat Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) is opgestapt maakt volgens Greenpeace pijnlijk duidelijk wie de regie in handen had. “Het is treurig nieuws voor het klimaat, de natuur en de boer. Zij hebben geen tijd meer te verliezen, maar kunnen niet verder zonder regie en daadkracht van het kabinet.” Volgens de milieuorganisatie zijn “de enige winnaars grote spelers als de Rabobank die nog steeds niet worden verplicht om mee te betalen aan de klimaat- en stikstofcrisis”.