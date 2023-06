Waterschappen betreuren uitblijven landbouwakkoord

De waterschappen betreuren het stopzetten van de gesprekken over het landbouwakkoord. De Unie van Waterschappen nam namens de waterschappen deel in zogenoemde sectortafels om tot een landbouwakkoord te komen.

“De agrarische sector beheert ongeveer 60 procent van Nederland. Agrariërs zijn dus ontzettend belangrijk voor de realisatie van oplossingen voor het aanpakken van natuur, een betere waterkwaliteit en een klimaatbestendig watersysteem”, aldus Dirk-Siert Schoonman, bestuurder bij de Unie van Waterschappen. Een landbouwakkoord met een goed toekomstperspectief voor de sector hoort hier volgens hem bij.

“Het stopzetten van de gesprekken is teleurstellend, want de opgaven zijn urgent en echt niet van tafel”, zegt Schoonman. “Maar het is belangrijk om in gesprek te blijven. De waterschappen blijven vanuit hun rol in de gebieden meewerken aan oplossingen die werken voor zowel de agrariër als de toekomstbestendigheid van het watersysteem en het landelijke gebied.”