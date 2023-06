CBS onderzoekt wat het kan bijdragen aan kennis toeslagenaffaire

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat de komende tijd uitgebreid onderzoeken of het met cijfers betrouwbare inzichten kan geven over de gevolgen van de toeslagenaffaire. Diverse ministeries hebben daar behoefte aan. De rekenmeesters weten op voorhand echter nog niet zeker of ze daaraan kunnen voldoen.

Het gaat bijvoorbeeld om gevolgen die gedupeerden hebben ondervonden op het gebied van financiĆ«n, wonen, zorg, gezin en werk. Het CBS benadrukt dat het een “maatschappelijk relevant, maar ook zeer gevoelig onderwerp” is. Daarom wil het bureau eerst op een rij zetten welke vragen leven en in hoeverre het mogelijk is om daar op een verantwoorde manier antwoord op te geven.

Het is de bedoeling dat dit haalbaarheidsonderzoek in het vierde kwartaal van dit jaar verschijnt. Daar zullen dus nog niet direct “cijfermatige uitkomsten” in staan, zegt het CBS er voor de volledigheid bij.

Eerder bracht het statistiekbureau wel cijfers naar buiten over uit huis geplaatste kinderen van gezinnen die door de Belastingdienst hard waren aangepakt vanwege te veel ontvangen toeslagen, waarbij een deel van de mensen ten onrechte als fraudeur werd weggezet. In september 2020 ging het om 420 kinderen. Een jaar later waren 280 van deze kinderen nog altijd niet terug bij hun ouders.

Tijdens de haalbaarheidsstudie schakelt het CBS een onafhankelijke expertgroep in. De leden daarvan kunnen meedenken en zo nodig kritiek leveren.