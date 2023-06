Code oranje in Limburg beëindigd

In Limburg is niet langer code oranje van kracht maar code geel, meldt het KNMI. Eerder gold daar code oranje wegens zware regenval.

Behalve in Limburg geldt code geel ook in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Daar “regent het vanavond stevig door”, aldus het weerinstituut.

Later donderdagavond en in de nacht van donderdag op vrijdag wordt het vanuit het westen droog. Code geel kan in de vier provincies waarschijnlijk rond middernacht worden ingetrokken, verwacht het KNMI.

Door de hevige regenval kreeg Zuid-Limburg donderdag te maken met wateroverlast. Tussen 17.00 en 18.00 uur kwamen zo’n honderd meldingen binnen. Het ging vooral om ondergelopen kelders en straten die blank stonden.

Echte calamiteiten deden zich volgens een woordvoerder van de brandweer niet voor.