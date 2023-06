Koning geeft nog geen uitsluitsel over excuses slavernijverleden

Koning Willem-Alexander wil nog niet zeggen of hij volgende week tijdens de herdenking van het slavernijverleden van Nederland excuses zal maken. Dat zei hij donderdag tijdens het afsluitende gesprek met journalisten na het staatsbezoek aan België.

“Ik denk dat we dat even moeten afwachten tot 1 juli. Ik kan me voorstellen dat u dat nu vraagt, maar ik nodig u uit om volgende week aanwezig te zijn en dan zult u precies horen wat ik ga zeggen”, antwoordde de koning op de vraag of hij excuses gaat maken. “Ik begrijp ontzettend goed dat mensen de wens uitspreken dat ik dat ga doen, maar ik wil u toch vragen te wachten.”

Op 1 juli herdenkt Nederland dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij feitelijk werd afgeschaft. De koning is op die dag aanwezig bij de herdenking en viering daarvan in Amsterdam. In december bood minister-president Mark Rutte namens de Nederlandse regering al excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat.