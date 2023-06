Mogelijk asielzoekerscentrum in Zevenbergen voor maximaal 15 jaar

In het dorp Zevenbergen in Noord-Brabant komt waarschijnlijk een asielzoekerscentrum waar maximaal tweehonderd mensen kunnen worden opgevangen. Het is de bedoeling dat de locatie volgend jaar in gebruik genomen wordt en daarna maximaal vijftien jaar lang open blijft. Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, waar Zevenbergen onder valt, hebben de plannen gedeeld met de leden van de gemeenteraad. Zij overleggen op 29 juni en 13 juli over de mogelijke opvang en moeten uiteindelijk de knoop doorhakken.

Het asielzoekerscentrum moet aan de Schansdijk komen, tussen het dorp Zevenbergen en het industriegebied Moerdijk. Daar staan al drie woontorens voor vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente Moerdijk is eigenaar van het gebied en er is voldoende ruimte, en daarom verwacht de gemeente dat de locatie snel in gebruik kan worden genomen.

Een noodopvang voor asielzoekers in Roermond gaat op 1 juli dicht. De honderd bewoners gaan dan voor zes maanden naar een hotel van Fletcher in het dorp Asenray in dezelfde gemeente. Waar ze daarna naartoe gaan, is nog niet bekend.