Open brief met oproep aan Brabanders om zuinig op water te zijn

Inwoners van Noord-Brabant hebben via een open brief in lokale media het verzoek gekregen om zuinig op water te zijn. De brief van de provincie, waterschappen en diverse natuurorganisaties heeft als titel ‘Elke druppel telt! Help jij mee?’. Ze roepen de Brabanders op om meer regenwater vast te houden en minder grondwater te gebruiken. “Zo vullen we samen de grondwatervoorraad in Brabant weer aan.”

In de open brief staan diverse voorbeelden van hoe water bespaard kan worden, zoals via een zuinige douchekop, een kleine knop (voor minder water) in het toilet en het opvangen van regenwater in een regenton. De ondertekenaars vragen bedrijven en inwoners die een eigen waterput laten slaan om daar “heel bewust mee om te gaan”, omdat dit weer tot verdroging in de nabije omgeving kan leiden.

“De Brabantse grondwaterpartners zetten samen stappen tegen verdroging, maar we hebben iedere Brabander nodig om de verdroging van Brabant tegen te gaan. Voor ons allemaal geldt: elke druppel telt”, aldus de partijen die zich achter de oproep hebben geschaard.