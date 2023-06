Rechtbank kende waarschuwingen voor verdachte steekpartij AH niet

De rechtbank in Rotterdam wist niet dat rechters in Engeland en Curaçao eerder al duidelijke waarschuwingen hadden afgegeven over de man die wordt verdacht van het doodsteken van een supermarktmedewerkster in het centrum van Den Haag afgelopen dinsdag. Op 9 juni veroordeelde de rechtbank in Rotterdam hem voor een bedreiging, hij kreeg een straf die gelijk was aan zijn voorarrest en hoefde dus niet langer de cel in.

Een verzoek tot opname in het Pieter Baan Centrum vanuit het Openbaar Ministerie werd afgewezen door de rechtbank.

“In de media is deze week melding gemaakt dat de verdachte in 2018 op Curaçao zou zijn veroordeeld tot tbs en dat hij ook door een Engelse rechter is veroordeeld”, zegt de rechtbank nu. Een woordvoerder van de rechtbank licht toe dat het kan zijn dat de rechters in Rotterdam anders hadden besloten in de zaak als die duidelijke waarschuwingen van de andere rechters in het buitenland wel in zijn dossier hadden gestaan.

Woensdag meldde het OM al dat de man in de jaren 90 en 00 ook al opgepakt is geweest. Hij wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen of hij langer vast blijft zitten.