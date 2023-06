Steden in Brabant vragen provincie om daadkracht

“Haal Brabant van het slot”, is de aanhef van een brief van zeven steden in Noord-Brabant aan leden van Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. Stedelijk Brabant trekt aan de bel uit bezorgdheid over onder meer de woningbouw na het klappen van de onderhandelingen over een coalitie in de provincie en die over het landbouwakkoord.

Daardoor kunnen voorlopig geen nieuwe stappen worden gezet om de problemen rond stikstof, natuur en klimaat aan te pakken. Bestuurders van de zogenoemde B7, bestaande uit Den Bosch, Oss, Breda, Eindhoven, Tilburg, Helmond en Roosendaal doen een beroep op hun provinciecollega’s “om snel oplossingen te bieden en Brabant weer van het slot te halen, zodat onze inwoners weer perspectief krijgen”.

De B5, inmiddels aangevuld met Oss en Roosendaal, vroegen in mei in een brief aan de informateur al om scherpe keuzes en heldere besluiten als het gaat om de woningbouwopgave, veiligheid, vluchtelingen, de energietransitie, klimaatverandering, stikstof, sport en cultuur. Nu er voorlopig nog geen nieuw provinciebestuur is en een landbouwakkoord uit zicht is “blijft onzekerheid bestaan waardoor de Brabantse bouw- en woonplannen “steeds verder in het slop lijken te raken”.

Provincie, steden en dorpen spraken in maart af 130.000 woningen te willen bouwen in de komende zeven jaar. “Actie en daadkracht vanuit het provinciehuis zijn daarom nú nodig, zodat onze inwoners zicht kunnen blijven houden op een woning.”

Onder meer een groot bouwplan in Willemspoort in Den Bosch ligt stil omdat de provincie vanwege de slechte staat van de Brabantse natuur geen vergunningen meer verleent. De steden hebben daar begrip voor, maar vrezen stagnatie door “gebrek aan perspectief op een daadkrachtig provinciaal bestuur”. Zij roepen de provincie daarom op het natuurherstel “zeer snel op orde te brengen, zodat er weer ruimte ontstaat voor vergunningen”, waarbij ze erkennen dat oplossingen zeker niet eenvoudig zullen zijn.

De Provinciale Staten vergaderen vrijdag over de mislukte coalitieonderhandelingen tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA.