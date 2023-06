Banken wilden tot 4 miljard euro verstrekken voor landbouwakkoord

De banken ABN AMRO, ING en Rabobank waren bereid tot 2030 3,5 miljard tot 4 miljard euro aan extra financiering voor boeren beschikbaar te stellen. Dat staat in het concept van het landbouwakkoord dat vrijdag werd vrijgegeven door het kabinet. Eerder deze week klapten de gesprekken over dat landbouwakkoord omdat landbouworganisatie LTO te weinig vertrouwen had in het kabinet.

Het geld dat banken bereid waren uit te trekken bestond onder meer uit 2,5 miljard tot 3 miljard euro aan extra leningen en werkkapitaal voor bedrijven die willen verplaatsen of willen overstappen op een minder intensieve vorm van landbouw. Die leningen zouden bijvoorbeeld een langere looptijd, aflossingsvrije periodes of lagere rentes kunnen krijgen. De banken wilden, binnen de grenzen van een verantwoord risicobeleid, “hun acceptatiecriteria ruimhartig toepassen”, valt in het conceptakkoord te lezen.

Verder zouden de banken financieel advies en persoonlijke begeleiding bieden. Dat wilden ze ook doen voor boeren die met hun bedrijf willen stoppen. Bovendien wilden de banken een “substantiĆ«le bijdrage” leveren aan het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wilde daar 140 miljoen euro in storten.