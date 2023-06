De Jonge: steun aanpassing wet slecht nieuws voor middeninkomens

Woonminister Hugo de Jonge hoopt erop dat een voorstel van de VVD en D66 om zijn huisvestingswet aan te passen het niet gaat halen. Volgens hem zou dat “jammer zijn voor de middeninkomens. Die krijgen daardoor minder kansen.”

De twee coalitiepartijen vinden dat de wet van De Jonge te ver gaat. De minister wil namelijk dat gemeenten huizen met een vraagprijs tot en met 355.000 euro kunnen toewijzen aan eigen inwoners of aan mensen met specifieke beroepen, zoals leraren of brandweerkrachten. Gemeenten kunnen maximaal de helft van de beschikbare woningen toewijzen.

Maar VVD en D66 willen niet dat dit ook gaat gelden voor al bestaande koopwoningen. Door de wet zou de potentiƫle groep kopers immers kleiner worden en volgens de indieners komt daardoor het eigendomsrecht in de knel. In eerste instantie leek hun voorstel het niet te halen, maar ook de PVV is inmiddels voor de aanpassing. Daarmee komt een Kamermeerderheid binnen handbereik.

De Jonge verwacht dat de wet “als geheel” het wel gaat halen. “Dat is nog steeds goed nieuws voor middeninkomens, want die gaan er nog steeds op vooruit met deze wet.”