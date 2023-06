Den Haag: Jamel L. vroeg om zorg maar was agressief

De man die ervan wordt verdacht afgelopen dinsdag een supermarktmedewerkster in Den Haag te hebben doodgestoken, heeft de gemeente onlangs om hulp gevraagd. Daarbij was hij agressief en intimiderend.

Hij deed in april een aanvraag voor bijstand “vanwege onvoldoende inkomen”. Bijna twee weken geleden verzocht hij om een opvangplek. Op 13 juni was er een intakegesprek met hem. “Tijdens de verschillende contacten met de verdachte is er sprake geweest van verbale agressie en intimidatie”, laat de Haagse burgemeester Jan van Zanen vrijdag weten. De gemeente heeft dit in een intern systeem geregistreerd en het ook doorgegeven aan de politie. Verdachte Jamel L. mocht vanwege de incidenten niet meer in de gebouwen van de gemeente komen, waaronder het stadhuis en de stadsdeelkantoren.

Een 36-jarige medewerkster van de Albert Heijn aan de Turfmarkt in het centrum werd vlak na het openen van de winkel neergestoken. Ze overleed ter plekke. Jamel L. (56) werd buiten de winkel gearresteerd. De verdachte heeft een lang crimineel verleden in Nederland, Engeland en Curaçao. In 2018 kreeg hij in Curaçao tbs opgelegd, maar Nederland weigerde om die maatregel over te nemen. Uit stukken van de rechtbank op Curaçao, waar het ANP over beschikt, bleek dat dat “mede vanwege de kosten” niet mogelijk was.

Begin deze maand kreeg Jamel L. van de rechtbank in Rotterdam straf voor bedreiging van gemeentepersoneel “in de regio Rotterdam”. Hij had zijn straf in voorarrest uitgezeten en kwam dus meteen na het vonnis vrij. De rechtbank liet donderdag weten niet op de hoogte te zijn geweest van de tbs die hij op Curaçao opgelegd had gekregen.