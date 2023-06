Kabinet had 13,5 miljard over voor het landbouwakkoord

Het kabinet had 13,5 miljard euro klaarliggen voor het landbouwakkoord, blijkt uit bijlagen van het vrijgegeven conceptakkoord met de titel ‘In Beweging’. Bijna 3 miljard daarvan was bedoeld voor nieuwe stalsystemen en innovaties om de stikstofuitstoot van een bedrijf te verminderen. Dergelijke innovaties zijn niet onomstreden: sommige blijken minder effectief dan beloofd, terwijl ze voor boeren erg duur zijn.

Veruit het meeste geld (8,25 miljard) was bedoeld voor grond, het verplaatsen of het beƫindigen van bedrijven. Ook had het kabinet 1 miljard euro uitgetrokken voor natuurbeheer en circulaire landbouw.

Hoeveel geld het kabinet nu bereid is er voor uit te geven, is niet bekend. Premier Mark Rutte zei op zijn wekelijkse persconferentie alleen dat er 24,3 miljard euro is voor de landbouwsector. Maar dat geld is ook bedoeld voor de stikstofaanpak van het kabinet.

Afgelopen week klapten de onderhandelingen, nadat landbouworganisatie LTO eruit was gestapt. Nu komt het kabinet zelf met een pakket, dat in september wordt verwacht. Hoe veel geld het kabinet daar voor wil uittrekken, is niet bekend. Ook wilde landbouwminister Piet Adema niet toezeggen dat alle punten uit het concept waar overeenstemming over was ook het kabinetsplan zullen halen. Wel bevat het conceptakkoord “bouwstenen” voor het kabinetsplan. Ook zal Adema putten uit het eindverslag van Chris Kalden, voorzitter van de landbouwgesprekken.