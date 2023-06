Minder dan 50 coronapatiënten in ziekenhuis, terug op niveau 2020

Het aantal mensen dat met een coronabesmetting in een ziekenhuis ligt, is gezakt tot 49. Voor het eerst sinds 2 maart 2020, toen het coronavirus net in Nederland was opgedoken, komt de totale bezetting onder de vijftig uit.

Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hadden de afgelopen dag achttien mensen zulke ernstige coronaklachten dat ze daarom werden opgenomen. Hun klachten waren relatief mild; zij kwamen op de verpleegafdeling terecht. Voor de tweede dag op rij, en voor de zesde keer deze maand, belandde niemand op een intensive care.

In de afgelopen maanden is de bezetting snel gedaald. Het coronavirus maakt volgens de overheid deel uit van het dagelijks leven, het is zogezegd endemisch geworden. Maar dit betekent niet dat het virus weg is. Mensen kunnen nog steeds besmet raken en besmette mensen kunnen nog steeds in het ziekenhuis belanden door toedoen van het virus. Dat gebeurt wel steeds minder vaak. Gemiddeld zijn er minder dan twintig nieuwe opnames per dag.