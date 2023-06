Autoriteiten houden situatie op terrein Tata ‘in de gaten’

Ondanks een noodverordening die de burgemeester van Velsen had afgekondigd voor het terrein van Tata Steel willen de autoriteiten de demonstratie die er nu is, zo goed mogelijk faciliteren. Honderden klimaatactivisten zijn zaterdag toch het terrein van het bedrijf opgegaan. Het terrein is verboden gebied door de verordening “maar het demonstratierecht is een groot recht”, aldus een woordvoerder van de gemeente zaterdag.

“Dus we willen dat zo goed mogelijk faciliteren. Dat doen we al de hele dag, en we houden nu, samen met politie en Openbaar Ministerie, van moment tot moment in de gaten of we de situatie zo kunnen laten of dat we op moeten treden.” Dit beleid geldt ook voor de actie van actievoerders van Extinction Rebellion (XR) die zich hebben vastgeketend aan een spoorlijn net buiten het terrein van het bedrijf, zo zegt hij.

De noodverordening ging vrijdagmiddag om 12.00 uur in en geldt tot maandagochtend 07.00 uur. Burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen wilde daarmee voorkomen dat klimaatactivisten het terrein zouden betreden.