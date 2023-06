Koning eert veteranen in Den Haag

Koning Willem-Alexander was zaterdagochtend in Den Haag aanwezig bij de medaille-uitreiking op het Lange Voorhout ter ere van Nationale Veteranendag. Tijdens dit eerbetoon wordt stilgestaan bij de ruim 100.000 Nederlandse veteranen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor vrede.

Zo’n zeventig veteranen kregen een medaille opgespeld in het museum Escher. Ook premier Mark Rutte of minister van Defensie Kajsa Ollongren waren aanwezig.

Zaterdagmiddag neemt koning Willem-Alexander het defilé af aan de Kneuterdijk, zoals andere jaren. Bijna 4000 veteranen en militairen zullen daar marcheren.

In het defilé lopen allerlei afdelingen van het leger, zoals het Veteranen Search Team, dat ingezet wordt bij vermissingen. Ook lopen Dutchbat lll-veteranen mee, die in 1995 tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië de enclave Srebrenica moesten beschermen.

Voorafgaand aan het defilé vliegen achttien historische en moderne vliegtuigen van de koninklijke luchtmacht over de stad. Op het Malieveld eindigt de mars rond 14.30 uur. Daar zullen de veteranen muzikaal worden onthaald.