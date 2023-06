Tata Steel: binnendringen actievoerders is onverantwoord

Het binnendringen van Greenpeace-actievoerders op het terrein van Tata Steel in IJmuiden is “verboden, strafbaar en creëert risico’s voor henzelf, Tata Steel-medewerkers, omwonenden en het milieu”, reageert het bedrijf op de actie van demonstranten. Het bedrijf roept de actievoerders op om het terrein te verlaten. Klimaatactivisten betraden het terrein, ondanks een verbod daarop in de vorm van een noodverordening. Het bedrijf vraagt de demonstranten om veiligheid boven alles te stellen en noemt het onverantwoord het bedrijfsterrein te betreden, “terwijl voor het betreden van het terrein strikte veiligheidsvoorschriften gelden”.

Een woordvoerder stelt dat het bedrijf in de aanloop naar deze demonstratie al bedrijfsactiviteiten heeft teruggeschroefd. Maar het werk is niet helemaal stilgelegd. “Dat kan niet”, aldus de zegsman.

Het bedrijf benadrukt dat productieprocessen “niet van het ene op het andere moment kunnen worden stopgezet. Verschillende installaties op het terrein vallen onder een zogenoemd BRZO-toezichtsregime (Besluit Risico Zware Ongevallen). Ook rijden er bijvoorbeeld treinen die vanwege hun gewicht niet zomaar kunnen stoppen. Het betreden van het bedrijfsterrein is daarmee zeer risicovol.”

Honderden actievoerders zijn zaterdag het terrein van het bedrijf opgelopen. Ze hebben spandoeken opgehangen aan hekken op het terrein en roepen teksten als: “We made it! We can celebrate now!” Op de weg en in de berm parallel aan het terrein betuigen mensen solidariteit. Ze juichen klappen en schreeuwen dingen als: “You are not alone!”

Greenpeace stelt in een tegenreactie dit “vreedzaam en veilige protest” goed te hebben voorbereid. “We weten wat we doen en waarom we dat hier doen in het hart van de grote vervuiler. We schrikken van de enorm ongezonde situatie op het terrein waar ook medewerkers van Tata aan worden blootgesteld. Dit onderstreept alleen maar de noodzaak om de meest ziekmakende onderdelen direct te sluiten. Want juist die zijn een gevaar voor de omwonenden, het natuur en het klimaat.”

Tata Steel zegt ieders recht om te demonstreren te respecteren, “maar dit recht kent ook zijn grenzen en brengt verantwoordelijkheden met zich mee. In aanloop naar vandaag is er overleg geweest tussen Tata Steel en Greenpeace. De klimaat- en milieuorganisatie heeft geen details willen geven over het karakter van hun acties – anders dan dat het beoogt om disruptief te zijn.”