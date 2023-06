Onderzoek naar huisuitzettingen gezinnen door renovatie of sloop

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman gaan onderzoek doen naar gezinnen die uit huis worden gezet omdat hun woning gesloopt of vernieuwd wordt. De instanties gaan kijken naar de knelpunten in deze situaties en willen weten wat de gezinnen mogen verwachten van de overheid.

Vorig jaar onderzochten de ombudsmannen al de obstakels waar kwetsbare gezinnen tegenaan lopen als ze wegens persoonlijke problemen uit hun woning worden gezet. Dit onderzoek wees uit dat de bescherming van de rechten van deze gezinnen door de overheid onvoldoende is. Daarnaast bleek dat gezinnen ook problemen hebben als zij door sloop en nieuwbouw of grootschalige renovatie hun huis moeten verlaten. Omdat deze gezinnen niet wegens persoonlijke problemen moeten vertrekken, gaan de ombudsmannen dit apart onderzoeken.

De ombudsmannen verwachten het onderzoek dit najaar af te ronden.