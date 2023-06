Vorig jaar meer misdrijven en incidenten bij opvang asielzoekers

Het aantal misdrijven en incidenten rond de locaties waar asielzoekers worden opgevangen, neemt toe. Vorig jaar steeg het aantal gevallen van dreiging, agressie en geweld met 42 procent. Dat komt bijna precies overeen met het aantal bewoners van zulke opvangplekken. Dat steeg met bijna 40 procent.

Een kleine groep asielzoekers veroorzaakt de problemen, benadrukt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid in zijn jaaroverzicht. Ongeveer 7 procent van de bewoners was betrokken bij een incident en ongeveer 3 procent werd verdacht van een misdrijf.

In 2022 zijn in totaal 8730 incidenten geregistreerd. Het jaar ervoor waren er 6160 gevallen en nog een jaar eerder 6345. In het jaar 2017 telden de onderzoekers 4870 incidenten.

In 44 procent van de gevallen gaat het om verbale agressie en in 32 procent om fysiek geweld. Bij 16 procent is de agressie niet gericht tegen een ander, maar tegen de persoon zelf: mensen dreigen dat ze zichzelf iets aandoen, of doen dat daadwerkelijk. Bij een op de tien incidenten is de agressie ‘non-verbaal’. Dan laten mensen intimiderende houdingen of gebaren zien.

De misdrijven en incidenten vinden vooral plaats op asielzoekerscentra. Bijna een kwart gebeurde op locaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Hier zijn naast Syriërs (de grootste groep in de azc’s en crisisnoodopvang) vooral Marokkanen, Algerijnen en Nigerianen betrokken.

Bij misdrijven gaat het vooral (77 procent) om zaken als inbraak en (winkel)diefstal. De politie registreerde 5700 verdachten (4000 in 2021). Maar omdat sommige vreemdelingen betrokken waren bij meerdere zaken komt de teller uit op 2300 unieke verdachten. Mensen uit Noord-Afrikaanse landen hebben een relatief hoog aandeel.

Volgens het WODC speelt het tekort aan opvangplekken een rol. Niet alleen moeten mensen langer wachten op een beslissing over hun asielaanvraag, daarnaast hebben ze te maken met “meer onzekerheid over en lagere kwaliteit van opvang en hoge bezettingsgraden”.

Het gaat niet om alle incidenten en misdrijven, aldus het WODC. Zaken die bijvoorbeeld buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel gebeurden zijn niet meegerekend. Ook het grootste deel van de Oekraïense vluchtelingen valt buiten de cijfers.