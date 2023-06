De cruciale rol van hergebruik van witgoed

Foto: Janaya Dasiuk via Unsplash

Witgoed, waaronder koelkasten, wasmachines, drogers en vaatwassers, behoort tot de grootste bronnen van elektronisch afval wereldwijd. In een tijdperk waarin elektronisch afval een groeiend milieuprobleem vormt, zal het hergebruik van dit witgoed dan ook een substantiële bijdrage leveren aan het verminderen van afval en het efficiënt gebruik van grondstoffen.

Het verminderen van afvalstromen

In veel gevallen kunnen afgedankte witgoed apparaten, zoals tweedehands koelkasten, worden gereviseerd of gerepareerd om weer volledig operationeel te zijn. Door deze apparaten een tweede leven te geven, kunnen we de berg elektronisch afval aanzienlijk verminderen.

Elektronisch afval bevat vaak schadelijke stoffen zoals lood, kwik en cadmium, die bij verkeerde verwerking een gevaar kunnen vormen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Door witgoed te hergebruiken, vermijden we niet alleen de potentiële negatieve effecten van het storten of verbranden ervan, maar verminderen we ook de behoefte aan verdere winning en productie van nieuwe apparaten.

Refurbished of B-keus

Dus waarom veel geld uitgeven als het veel goedkoper kan? Online kun je tegenwoordig terecht voor B-keus of refurbished (tweedehands) producten die met hoge kortingen worden verkocht. B-keus en outlet producten zijn producten met een cosmetisch foutje, zoals een krasje of deukje of producten uit faillissementen of overproductie. Vaak hebben deze producten nog de fabrieksverpakkingen en fabrieksgarantie.

Maar wat zijn dan de refurbished producten? Dat is de Engelse term voor gereviseerd en niet te verwarren met puur gebruikte producten die je bij een particulier kunt aanschaffen of uit een kringloopwinkel. Refurbished producten worden vaak door gecertificeerde producenten gecontroleerd, gerepareerd (waar nodig ook onderdelen vervangen), getest, gereinigd en nogmaals getest. Met een refurbished apparaat heb je de voordelen van een nieuw apparaat, voor de prijs van een tweedehandse.

Beperking van de vraag naar nieuwe grondstoffen

De productie van nieuwe witgoed apparaten vereist aanzienlijke hoeveelheden grondstoffen, zoals metalen (bijv. staal, aluminium) en kunststoffen. Door witgoed te hergebruiken, verminderen we de vraag naar deze waardevolle grondstoffen. Bovendien kan het hergebruiken van witgoed leiden tot een efficiënter gebruik van grondstoffen. Bij de revisie van apparaten kunnen onderdelen worden vervangen of gerepareerd, waardoor de levensduur van het apparaat wordt verlengd. Dit vermindert de behoefte aan nieuwe grondstoffen die anders nodig zouden zijn voor de productie van een volledig nieuw apparaat.

Als consumenten kunnen we dus bijdragen aan zowel de vermindering van de afvalberg als het efficiënt gebruik van grondstoffen door onze oude witgoed apparaten te doneren aan erkende hergebruikorganisaties en tweedehandsmarkten te verkennen of gebruik te maken van reparatiediensten voor hergebruik van

bijvoorbeeld een wasmachine tweedehands. Op die manier kunnen we een positieve impact hebben op het milieu en de transitie naar een meer circulaire economie ondersteunen.