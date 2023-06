Gevangenispopulatie Nederland laag, maar hoge score op voorarrest

De gevangenispopulatie in Nederland is laag vergeleken met andere Europese landen. In Nederland zaten vorig jaar 54 mensen per 100.000 inwoners in de gevangenis, volgens dinsdag gepubliceerde cijfers van de Raad van Europa. Alleen in Finland (50) zaten verhoudingsgewijs minder mensen achter de tralies.

Nederland scoort wel hoog in de ranglijst van landen als het gaat om voorlopige hechtenis. Volgens de Europese cijfers zat op 31 januari vorig jaar gemiddeld 25 procent van de totale gevangenispopulatie in voorarrest. In Nederland was dit 43 procent. Alleen in Albanië (57 procent) en Zwitserland (45 procent) zaten relatief meer mensen in voorlopige hechtenis.

In Nederland daalde het percentage gevangenen van 31 januari 2021 tot 31 januari 2022 licht met 0,2 procent, terwijl het gemiddelde aantal opsluitingen met 2,3 procent steeg in landen met meer dan een miljoen inwoners.

Op 31 januari vorig jaar zaten in totaal 981.575 gedetineerden vast in de landen die gegevens aanleverden voor het onderzoek. Dat komt neer op een gemiddelde van 104 gedetineerden per 100.000 inwoners.

Ook Noorwegen, Cyprus, Slovenië en Duitsland behoren tot de landen waar de gevangenispopulatie relatief laag is. De landen met de hoogste opsluitingspercentages op 31 januari 2022 waren Turkije (355 per 100.000 inwoners), Georgië (237) en Azerbeidzjan (217).

In 2021 bedroeg het aantal zelfdodingen gemiddeld 9,4 per 10.000 gedetineerden. Malta staat met 48,9 bovenaan de lijst met de hoogste zelfmoordcijfers in de gevangenissen. In Nederland werden 14 zelfmoorden geteld per 10.000 gedetineerden.