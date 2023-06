Vierdaagse blijft ruim onder stikstofnormen

De Vierdaagse van Nijmegen blijft ruim onder de stikstofnormen die bepalen of een evenement een natuurvergunning kan krijgen. Ook zorgt het grootste wandelevenement ter wereld niet voor aanmerkelijke ecologische schade op de route. De Vierdaagse is volgens de provincie Gelderland dit jaar nog niet vergunningplichtig, maar heeft voor alle zekerheid toch de stikstofuitstoot laten berekenen en een ecologische scan laten maken.

In december leek het erop dat de Vierdaagse een natuurvergunning zou moeten hebben, net als veel andere evenementen in Nederland, zegt Tom Heerschop, bestuurslid van Stichting De 4Daagse. Dat er nu toch nog geen vergunning nodig is, ligt volgens hem aan de voortdurende onduidelijkheid en veranderingen in de stikstofregels. “Op termijn moeten we wel zo’n vergunning hebben. Daarvoor hebben we nu vast heel veel gegevens klaarliggen.”

Uit de stikstofberekening blijkt dat de Vierdaagse nauwelijks bijdraagt aan de uitstoot en nu zelfs minder stikstof uitstoot dan in het peiljaar 2000. “Dat komt omdat we toen nog aggregaten gebruikten voor stroom op de start- en finishlocatie. Nu zitten we gewoon op het stroomnet. Ook rijden we veel in elektrische auto’s en plaatsen we onze medische posten bij vaste stroom- en wateraansluitingen. Dit jaar zullen onze controleurs voor het eerst op de fiets naar hun posten rijden in plaats van met de auto. In de komende jaren nemen we onze infrastructuur nog kritischer onder de loep”, aldus Heerschop.

Grote delen van de parcoursen van de Vierdaagse voeren door landelijk gebied. Langs Rijn en Waal en op de Jansberg in Mook lopen de wandelaars door Natura 2000-gebieden. Uit de ecologische scan is gebleken dat de lopers nestel- en broedgebieden van de beschermde vogelsoorten grote gele kwikstaart en bosuil passeren. Ook wordt leefgebied van de beschermde bever doorkruist. Het Vierdaagsebestuur neemt maatregelen, zoals het verplaatsen van toiletunits en met linten afsluiten van gebieden, om verstoring van de diersoorten te voorkomen. Defensie, die voor de militaire lopers zorgt, zal hetzelfde doen.

“Het heeft ons ruim 20.000 euro en twee volle werkweken gekost om dit allemaal uit te zoeken en te regelen. We maken ons grote zorgen over hoe kleine evenementen dit moeten gaan doen. Er zullen evenementen gaan omvallen, dat kan niet anders. Het is de vraag of je dat wil met zoveel regels”, meent Heerschop. De Vierdaagse start op 18 juli. Er hebben zich 47.000 lopers ingeschreven.