Kamer wil hardere aanpak overlastgevende asielzoekers

De Tweede Kamer wil dat de overlast van asielzoekers uit veilige landen zoals Marokko en Algerije harder wordt aangepakt dan nu. De ene fractie heeft daar verstrekkender ideeën voor dan de andere. Voor het herstel van vertrouwen van de inwoners in Ter Apel in de overheid en het draagvlak voor de asielopvang in ook de rest van Nederland is dat belangrijk, zo is de gedeelde opvatting in de Kamer.

De PvdA vindt onder meer dat Ter Apel extra politiecapacititeit moet krijgen, zo zei Kamerlid Kati Piri tijdens een Kamerdebat over asielopvang. Het dorp, waar het overbelaste aanmeldcentrum staat, heeft te maken met veel overlast van asielzoekers. Het gaat om met name de veiligelanders die vrijwel geen kans maken op asiel. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel toe behoort, moet volgens Piri “bedelen om extra capaciteit”. Dat moet afgelopen zijn, vindt ze.

Rechtse partijen als JA21, PVV en Groep Van Haga gaan veel verder. PVV en Groep Van Haga willen overlastgevende asielzoekers direct uitzetten. JA21 wil dat veiligelanders de asielprocedure doorlopen in een gesloten opvang, om op voorhand overlast te voorkomen. Partijleider Joost Eerdmans wil bovendien dat deze groep asielzoekers een gebiedsverbod krijgt, zodat zij niet buiten een asielzoekerscentrum (azc) mogen komen.

Ook de VVD vindt dat de overlast van asielzoekers “een groot probleem” blijft, zei VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. Hij wil dat kansloze asielzoekers meteen na hun identificatie en registratie een gesprek moeten krijgen over terugkeer.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) deelt de frustratie en boosheid van de Kamer over de overlastgevende asielzoekers. Extra politieagenten sturen naar Ter Apel kan echter niet. Wel wordt onderzocht of een straatverbod kan worden ingesteld. Als overlastgevende asielzoekers die overtreden, is dat een misdrijf en kunnen zij harder worden aangepakt, zei Van der Burg.

De grootste ‘klapper’ kan volgens Van der Burg worden gemaakt als de Europese migratieafspraken doorgaan. Een van de onderdelen daarvan is dat asielzoekers uit landen die nauwelijks voor asiel in aanmerking komen, aan de buitengrenzen van Europa de asielprocedure moeten doorlopen. “Je kunt dan voorkomen dat deze groep Europa binnenkomt.”

Tijdens de EU-top van donderdag en vrijdag spreken de regeringsleiders in Brussel over onder meer de plannen voor een Europese migratieaanpak.