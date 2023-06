Aantal foute energielabels voor woningen en gebouwen daalt

Het aantal energielabels voor gebouwen waarin sprake is van fouten, is vorig jaar flink gedaald, meldt woonminister Hugo de Jonge in een Kamerbrief. Een label geeft de energiezuinigheid aan en is verplicht bij de verkoop. Uit controles blijkt dat in 2022 in de woningbouw 7,2 procent van de energielabels niet klopte. Dat is een halvering van de 15,7 procent in 2021. Bij andere gebouwen zoals scholen en fabrieken daalde het aantal energielabels met fouten iets minder: van 12,5 naar 10,7 procent vorig jaar.

In 2022 zijn ongeveer 540.000 energielabels geregistreerd voor de woningbouw en 30.000 voor andere gebouwen zoals scholen en fabrieken. In het begin konden eigenaren de berekeningen zelf maken, maar inmiddels is een erkend deskundige nodig. Fouten worden soms bewust gemaakt, zodat bijvoorbeeld huurders meer huur en/of energiekosten voor hun woning moeten betalen. Ook werden eerst meer fouten gemaakt, omdat er nog weinig ervaring was in de sector met de protocollen en beoordelingsmethoden.

De Jonge is positief over de daling, maar wil het aantal verkeerde labels verder omlaag. Hij heeft laten onderzoeken hoe fouten kunnen worden voorkomen en ook fraude kan worden aangepakt. Ook wil hij een publieke toezichthouder instellen om de kwaliteit in het stelsel te borgen.

Daarnaast gaat hij door met de werkwijze in een proef waarbij huurders die twijfelen aan de juistheid van het energielabel van hun woning hulp krijgen van een deskundige via de Huurcommissie. Normaal gesproken moet iemand zelf een energieadviseur inschakelen als diegene twijfelt over de juistheid van het label. Die drempel is nu weggenomen, waardoor huurders beter en sneller worden geholpen, stelt De Jonge.

In de pilot ging het om 124 zaken, het merendeel betrof woningen in drie wooncomplexen in Groningen, waar bij 110 zaken gerede twijfel was over het label. In 92 gevallen kwam er na een nieuwe toetsing een ander energielabel en een andere huurprijs uit. De betrokken instanties moeten de labels corrigeren of intrekken.