Boeren parkeren tractoren buiten Den Haag, fietsen naar Malieveld

Een groep boeren die vanuit het Utrechtse Renswoude onderweg was naar Den Haag voor het boerenprotest, heeft donderdagmiddag twintig tractoren achter moeten laten op een industriegebied in de Haagse wijk Ypenburg. Op last van de politie hebben de demonstranten buiten Den Haag geparkeerd. Een ANP-fotograaf zag dat de boeren vervolgens op de fiets stapten naar het Malieveld.

De boeren hadden de bijna 100 kilometer vanuit Renswoude naar Den Haag binnendoor afgelegd. Er werd niet over snelwegen gereden, zag de ANP-fotograaf. De fietsen hadden de boeren zelf meegenomen op hun trekkers. Een politiewoordvoerder bevestigt dat demonstranten door de politie zijn tegengehouden omdat er geen tractoren zijn toegestaan in het centrum van Den Haag. Sinds donderdagochtend vroeg geldt een noodbevel.

Op het Malieveld is even na 13.00 uur het programma van Farmers Defence Force (FDF) begonnen. Op de dag dat de Tweede Kamer debatteert over het geklapte landbouwakkoord protesteert FDF tegen het Haagse beleid.