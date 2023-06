Jongetje (3) overleden na operatie, OM onderzoekt zijn dood

Het Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van een 3-jarig jongetje. Hij overleed door zuurstoftekort, ontstaan bij een operatie die hij kreeg in een ziekenhuis in Den Haag, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Den Haag na berichtgeving van De Telegraaf.

Het OM wil met het onderzoek achterhalen hoe het zuurstoftekort kon ontstaan. Ook het ziekenhuis doet onderzoek naar het incident. Het kind werd behandeld in het Juliana Kinderziekenhuis, onderdeel van het HagaZiekenhuis. Het ziekenhuis wil “in het belang van dit onderzoek en de privacy van de betrokkenen” verder geen mededelingen hierover doen.

De jongen werd geopereerd op 30 maart. Toen hij zuurstoftekort kreeg, is hij “voor specifiek levensreddend handelen” overgebracht naar een ander ziekenhuis, vertelt het OM. Dat heeft niet meer geholpen. Het kind overleed op 2 april.