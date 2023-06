Kamer praat over toekomst landbouw en coalitie na klappen akkoord

De Tweede Kamer debatteert de hele dag over het geklapte landbouwakkoord. Bijna negen maanden lang onderhandelde het kabinet met boeren, banken, supermarkten en natuurorganisaties hoe de toekomst van de landbouwsector eruit moet zien. Maar vorige week klapten de onderhandelingen, nadat boerenorganisatie LTO zich terugtrok.

Volgens landbouwminister Piet Adema lag er een “95-procentsversie” van een akkoord. Uit vrijdag vrijgegeven stukken blijkt dat er vooral nog onenigheid was over de hoeveelheid koeien die een boer per hectare grasland mag hebben. Verder viel onder meer te lezen dat het kabinet 13,5 miljard euro beschikbaar had en dat de veestapel met ongeveer 25 procent zou inkrimpen. Nu er geen akkoord is, komt het kabinet zelf met maatregelen. In september moet dat pakket er liggen.

Vooralsnog lijkt het er niet op dat Adema moet vrezen voor zijn baan. De coalitiepartijen prijzen hem voor de moeite die hij erin stopte. Hun irritatie richt zich juist op de LTO. Voorman Sjaak van der Tak zei na afloop van overleg met het kabinet dat er geen vertrouwen was, iets wat coalitiebronnen niet begrijpen. Maar aan het adres van Adema klinken vanuit de coalitie geen verwijten.

Ook de oppositie lijkt haar pijlen niet op Adema te richten, maar vooral op het CDA. Oppositiepartijen hadden graag gezien dat naast Adema en stikstofminister Christianne van der Wal ook premier Mark Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra aanwezig waren bij het debat. Want hoewel Hoekstra niet aan tafel zat voor de landbouwgesprekken, heeft vooral hij wat uit te leggen aan de oppositie.

Het CDA wil heronderhandelen over het stikstofbeleid van het kabinet, maar daarvoor had er eerst een landbouwakkoord moeten liggen. Wanneer de partij wel verder wil onderhandelen blijft vaag: Hoekstra zei niet meer voor de zomer erover te willen praten, zoals eerder toegezegd, maar dat het besproken wordt voordat het kabinet met eigen landbouwplannen komt.

In de tussentijd willen oppositiepartijen snel duidelijkheid van Hoekstra. Zij vinden het onverantwoord dat de partij al zo lang onzekerheid boven de Haagse politiek laat hangen. Maar Rutte en Hoekstra zijn donderdag beiden in het buitenland en de coalitiepartijen willen het debat niet uitstellen. De oppositie zal het dus moeten doen met Adema en Van der Wal.