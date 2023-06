Schouten buigt zich over ‘belangrijk’ rapport bestaansminimum

Het sociaal minimum “moet niet alleen kloppen op papier, maar ook in de dagelijkse praktijk van mensen”. Dat zegt minister Carola Schouten, die over armoedebeleid gaat, in reactie op een rapport dat stelt dat het bestaansminimum tekort komt. Er is een miljardeningreep nodig om mensen op het sociaal minimum genoeg geld te geven om rond te komen én mee te komen, aldus de commissie. “Dit is een belangrijk rapport”, zegt Schouten. Het kabinet zal de aanbevelingen gebruiken in de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar.

Het kabinet wil nog steeds de armoede in Nederland “fors” verminderen. “Die opgave is een stuk lastiger geworden door de fors gestegen prijzen en tegelijkertijd is het bestrijden van armoede daardoor ook nog noodzakelijker geworden”, zegt Schouten daar wel bij. De bewindsvrouw wil er ook op lange termijn voor “meer bestaanszekerheid” zorgen.

De commissie komt dit najaar met een tweede rapport, met daarin aanbevelingen over hoe het sociale stelsel beter kan worden ingericht. Dat is nu vaak te ingewikkeld voor mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van toeslagen, en het systeem hangt van veel regelingen aan elkaar. Dat het stelsel te complex is, gaf de commissie in haar eerste tussenrapport ook al aan.