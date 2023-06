Vrouw uit Kamerik die andere vrouw uitbuitte blijft langer vast

De 53-jarige vrouw uit Kamerik (Utrecht) die dinsdag werd opgepakt omdat ze een andere vrouw sinds 2008 zou hebben uitgebuit, blijft twee weken langer in de cel zitten. De rechter-commissaris heeft dat vrijdag besloten, aldus het functioneel parket van het Openbaar Ministerie.

De Kamerikse vrouw is gearresteerd op verdenking van mensenhandel. Uitbuiting kan een strafbare vorm van mensenhandel zijn. De vrouw liet de andere vrouw sinds 2008 hard voor haar werken zonder haar te betalen. Ze kreeg weinig vrije tijd en geen persoonlijke vrijheid. Het slachtoffer woonde in volgens de politie erbarmelijke omstandigheden in een caravan op het terrein van de Kamerikse. Ze is nu ondergebracht op een geheim adres.

Het onderzoek naar wat zich in de afgelopen vijftien jaar heeft afgespeeld in Kamerik is nog in volle gang, aldus het OM.