Wandelaars uit 77 landen hebben zich ingeschreven voor Vierdaagse

Voor de 105e Vierdaagse in Nijmegen hebben zich lopers uit 77 verschillende landen ingeschreven. Voor het eerst doet dit jaar een wandelaar uit Moldavië mee, zodat het wandelevenement nu uit alle Europese landen deelnemers heeft gehad, zegt een woordvoerster van de organisatie. Er loopt ook voor het eerst iemand uit Ecuador mee. Onder de militaire lopers zijn 31 nationaliteiten vertegenwoordigd.

Het maximale aantal van 47.000 startkaarten is begin dit jaar verkocht. In de praktijk betekent dat volgens de organisatie dat er zo’n 45.000 wandelaars op 18 juli aan de start verschijnen. Onder hen zijn 259 kinderen die in 2023 12 jaar worden. Dat is de minimumleeftijd om mee te mogen doen aan de wandeltocht. Er hebben zich ook 22 rolstoelers ingeschreven.

De oudste vrouwelijke loper is Blanche Troost (89) uit het Brabantse Roosendaal, die voor de derde keer op pad gaat. De oudste mannelijke deelnemer is de 92-jarige Hub Mooren uit Bergen op Zoom, die al vijftien keer eerder meeliep. Willy Hey uit het Gelderse Wijchen gaat proberen om de Vierdaagse voor de 63e keer uit te lopen en is daarmee de recordhouder. In totaal hebben sinds het begin van de Vierdaagse ruim 1,6 miljoen wandelaars de tocht uitgelopen, aldus Stichting De 4Daagse.