Wet moet einde maken aan ellenlange procedures draagmoederschap

Het draagmoederschap wordt wettelijk vastgelegd waardoor “ellenlange procedures” tot het verleden moeten gaan behoren, zegt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met zijn voorstel.

De procedures zorgen voor onzekerheid bij de draagmoeder, het kind en de wensouders. Door het nu in de wet vast te leggen wil Weerwind in de eerste plaats zorgen dat “kinderen geboren uit het draagmoederschap in ieder geval juridisch een goede start maken”.

Door de nieuwe wet kan de rechter straks al voor de conceptie regelen dat de wensouders vanaf de geboorte van het kind de wettelijke ouders zijn. Verder komt er een speciaal register. Daarin staat informatie over bijvoorbeeld de afspraken die draagmoeder en wensouders hebben gemaakt.

Ook wordt vastgelegd wat de wensouders voor de draagmoeder mogen betalen (bijvoorbeeld positiekleding) en hoe hoog die vergoeding mag zijn. Wensouders die een kind krijgen van een draagmoeder uit het buitenland kunnen onder voorwaarden straks van de wettelijke regeling gebruikmaken.