Explosie woning Capelle aan den IJssel, brandweer doet meting

Bij een woning in het Zuid-Hollandse Capelle aan den IJssel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief afgegaan. Door de explosie sneuvelde een ruit van het huis aan de Ericastraat, vertelt de politiewoordvoerster. Er zou ook een klein brandje zijn geweest dat nagenoeg meteen werd geblust. Niemand raakte gewond.

Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond kwam de melding over de explosie om 00.15 uur bij de politie binnen. Volgens de melder zouden er vlammen te zien zijn. De politie was ter plaatse met een officier van dienst van de geneeskundige zorg. Ook de brandweer was ter plaatse om een koolmonoxidemeting te doen. Een ambulance was niet nodig, aldus de woordvoerster.

De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.