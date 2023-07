Extra betalen voor afhaalmaaltijden in wegwerpplastic

Vanaf zaterdag gelden nieuwe regels voor plastic wegwerpbekers en -bakjes voor eenmalig gebruik. Voor bijvoorbeeld een koffie op het station, een frietje bij de snackbar, een maaltijdsalade in de supermarkt of een voorverpakte sandwich bij het tankstation moet voortaan extra worden betaald. Dit moet leiden tot minder plastic in het zwerfafval.

De regels gelden voor het afhalen of bezorgen van eten of drinken. De klant kan kiezen voor extra betalen of het gebruik van (zelf meegebrachte) herbruikbare bekers of bakjes. Ondernemers mogen zelf bepalen hoeveel extra ze vragen. De overheid geeft als richtlijn 25 cent voor een beker, 50 cent voor een maaltijd en 5 cent voor voorverpakte kleine porties groente, fruit, noten, beleg en saus.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat erover gaat, heeft ondernemers voorzien van onder meer posters om klanten op de hoogte te brengen van de nieuwe maatregel. Over een jaar evalueert het ministerie of het werkt, zegt een woordvoerster van verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen.

“Elke dag gooien we in Nederland 19 miljoen bekers en voedselverpakkingen die uit plastic bestaan weg na eenmalig gebruik”, zegt de woordvoerster. “Dat is onnodig veel afval. De nieuwe maatregelen rondom wegwerpplastic moeten ervoor zorgen dat die trend gekeerd wordt.”