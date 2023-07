Het is weer ‘peukenopruimdag’

In meer dan zeventig plaatsen in ons land gaan zaterdag weer mensen sigarettenpeuken van de straat rapen. In meerdere landen is het ‘peukenopruimdag’. Vorig jaar werden er in ruim zestig Nederlandse plaatsen meer dan 400.000 filters weggehaald. Ze zijn zeer schadelijk voor het milieu.

Het gezamenlijk oprapen is een actie van het zogenoemde Plastic Peuken Collectief, dat ook oproept tot een internationaal verbod op plastic sigarettenfilters. “Naar schatting worden twee op drie plastic filters op de grond of in het water gedumpt. Ze zijn klein maar absoluut niet onschuldig. Bijna alle sigarettenfilters zijn gemaakt van celluloseacetaat, een kunststof die uit elkaar valt in vervuilende microplastics. Daarnaast lekt een peuk enorme hoeveelheden toxische stoffen die het bodem- en waterleven verstoren”, aldus het gezelschap.

Wie mee wil doen met de opruimactie, mag zelf weten hoe, met handschoenen en een pincet bijvoorbeeld. De peuken horen bij het restafval. Een deel van de peuken zal echter worden ingezameld om er een kunstwerk mee te maken, dat later op verschillende plekken in het land te bekijken zal zijn, om te beginnen in Utrecht.