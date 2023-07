Prominenten emotioneel door

Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland, vond de speech van koning Willem-Alexander tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden “indrukwekkend en verbindend”. “De opmerking dat we elkaar nodig hebben als samenleving vond ik heel mooi”, zei Oudshoorn na afloop van de herdenking.

De koning bood in het Amsterdamse Oosterpark zijn excuses aan voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Het zorgde bij Oudshoorn voor kippenvel en tranen, zo gaf ze na afloop aan. “Vooral vanwege de reactie van de aanwezigen op het veld, waar de mensen stonden die hier jarenlang voor gestreden hebben.”

De directeur van Amnesty International Nederland noemde ook “de erkenning dat de doorwerking er nog steeds is” van belang. “Dus eigenlijk was de speech zoals hij moest zijn. Er zat alles in wat ik me kon wensen en meer. Niet alleen het aanbieden van de excuses, maar ook het vragen om vergiffenis vond ik zeer, zeer indrukwekkend.”

Ook Linda Nooitmeer, de voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee), was blij met de speech. Ze noemt de excuses “de kers op de taart, de symbolische waarde van de koning kun je niet omheen”. “De eerdere woorden van premier Mark Rutte waren helend en hebben verzachtend gewerkt voor de mensen die een kras op hun ziel hebben, maar dit is toch wel een fase hoger”, aldus Nooitmeer.