ANWB: nog geen meldingen van vakantiegangers in Frankrijk

Bij de ANWB zijn nog geen meldingen binnengekomen van vakantiegangers die in Frankrijk in de problemen zijn gekomen vanwege de rellen in verschillende steden in het land. Ook heeft de alarmcentrale in Lyon nog geen hulpvragen ontvangen van Nederlanders daar.

De ANWB adviseert mensen die naar Frankrijk op vakantie gaan om de auto in een bewaakte parkeergarage te zetten. “Zet de auto niet langs de stoep in de stad. Bij rellen kan die in brand gestoken worden”, zegt een woordvoerster. Ook wordt vakantiegangers aangeraden om de veiligheidsmaatregelen die in een bepaalde stad of streek gelden in de gaten te houden. In diverse grote steden geldt het advies om vanwege de onrust in Frankrijk na 20.00 uur niet de straat op te gaan.

Vrijdag begint de zomervakantie voor scholen in het midden van het land. De ANWB zegt de situatie in Frankrijk nauwlettend in de gaten te houden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Frankrijk vooralsnog niet aangepast. Wel wordt op de website melding gemaakt van de protesten. “Vermijd ’s avonds buitenwijken van grote Franse steden en volg het lokale nieuws”, luidt het advies.

De rellen in Frankrijk ontstonden nadat een tiener van Algerijnse afkomst werd doodgeschoten door een politieagent toen hij probeerde weg te rijden bij een verkeerscontrole. Dat leidt al meerdere dagen tot hevige onlusten in verschillende Franse steden, vooral ’s nachts. De veelal jonge betogers beschuldigen de politie van racisme.