Busorganisaties blijven reizen aanbieden naar Frankrijk

Busorganisaties die reizen naar Frankrijk organiseren, lijken tot nog toe weinig last te ondervinden van de hevige protesten in verschillende Franse steden. Zij zien geen reden busreizen te annuleren.

Busvervoerder FlixBus zegt niet op voorhand reizen te cancelen. Wel is een aantal lijnen de afgelopen dagen getroffen door de hevige onlusten in bepaalde steden. “Sommige bedrijven met wie we werken, hebben te maken met beschadigde voertuigen”, zegt een woordvoerder. “Ook zijn er een paar partnerbedrijven die om veiligheidsredenen terughoudend waren om op bepaalde lijnen te rijden, voornamelijk ’s nachts.” Dit heeft ertoe geleid dat “een zeer beperkt aantal lijnen” is geschrapt. In bepaalde steden heeft FlixBus enkele haltes overgeslagen “waarvan we dachten dat het risico te groot was” en er andere haltes in de stad waren.

Bij Excalibur Tours, die groeps- en schoolreizen verzorgt naar onder meer Franse steden, zijn nog geen annuleringen binnengekomen. Ook bij Veenstra Reizen worden geen trips afgezegd. “Vorige week hadden we drie bussen in Parijs, maar die hebben geen hinder ondervonden”, zegt planner Joop Storm. “Op dit moment zitten we vooral in andere Europese steden en we hebben een groep in de Vogezen maar dat is niet echt een brandhaard. Volgende week gaan we weer naar Frankrijk. We monitoren de situatie continu.”