Overijssel heeft coalitie van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP

De provincie Overijssel heeft een nieuwe coalitie, bestaande uit BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP. De partijen meldden maandag dat ze een akkoord hebben bereikt, dat komende donderdagavond op een school in Zwolle wordt gepresenteerd. BBB werd bij de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart met afstand de grootste partij in Overijssel met 17 van de 47 zetels.

VVD en GroenLinks hebben beide vier zetels, PvdA drie en SGP twee. Naast nieuwkomer BBB komt ook GroenLinks voor het eerst in de coalitie in Overijssel te zitten. Het CDA was decennialang de grootste partij in de Staten van Overijssel, maar moet het nu met vier zetels doen met een rol in de oppositie.

De vijf coalitiepartijen hebben de afgelopen weken onder leiding van de formateurs Wout Wagenmans en Ingrid Geveke stap voor stap gewerkt aan een akkoord. Afgelopen week waren de financiën het laatste onderdeel daarvan.

“Na veel goede gesprekken hebben we een prachtig coalitieakkoord voor Overijssel”, aldus BBB-fractievoorzitter Carla Evers. Lucas Brinkhuis van GroenLinks zegt dat zijn partij met deze coalitie “wil samenwerken aan een nog beter Overijssel”. De SGP belooft dat de coalitie zich gaat inzetten voor “een mooi Overijssel waar je fijn kunt leven, wonen, werken, ondernemen en ontspannen”.

De vijf coalitiepartijen maakten de afgelopen weken al hun kandidaat-gedeputeerden bekend. Namens de BBB zijn dat Maurits von Martels en Liesbeth Grijsen. De VVD laat fractievoorzitter Erwin Hoogland plaatsnemen in het college, GroenLinks heeft Martijn Dadema (de huidige burgemeester van Raalte) voorgedragen. De huidige gedeputeerden Tijs de Bree (PvdA) en Gert Harm ten Bolscher (SGP) blijven in het college. De officiële benoeming van het nieuwe bestuur vindt plaats tijdens de laatste Statenvergadering voor het zomerreces, op 12 juli.

Limburg, Gelderland, Flevoland, Zeeland, Zuid-Holland en Groningen hebben in de afgelopen weken hun nieuwe coalitie en college al gepresenteerd. Utrecht, dat ook een akkoord heeft, doet dat woensdag. Drenthe staat op het punt om de formatie af te ronden. In Noord-Holland, Friesland en Noord-Brabant wordt nog onderhandeld.