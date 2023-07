Slavernijmonument Rotterdam beklad met graffiti

Het Rotterdamse Slavernijmonument is beklad met graffiti. Volgens wethouder Vincent Karremans zijn medewerkers van Stadsbeheer onderweg om “deze respectloze bekladding” te verwijderen.

PvdA-gemeenteraadslid en oud-wethouder Richard Moti zegt op Twitter dat hij hoopt dat “deze achterlijke idioten” snel worden opgepakt en gestraft. Zijn partijgenoot Co Engberts, die ook in de Rotterdamse gemeenteraad zit, zegt dat de bekladding boos en verdrietig maakt.

Volgens Moti heeft het Slavernijmonument voor veel inwoners van Rotterdam een speciale betekenis, vooral de afgelopen dagen. Zaterdag werd op Keti Koti stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij.

Het Slavernijmonument werd in juni 2013 onthuld aan de Lloydstraat in het Rotterdamse stadsdeel Delfshaven. Het is ontworpen door de inmiddels overleden Alex da Silva, die het monument toen omschreef als “een schip dat de vormen van een muzieksleutel heeft”.