Vanaf nu automatisch zelftest bij onderzoek baarmoederhalskanker

Meedoen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker wordt makkelijker. Vanaf deze week krijgt iedere vrouw die 30 wordt bij de uitnodiging ook een zelfafnameset, meldt het RIVM. Daarmee kunnen zij vanuit huis meedoen aan het onderzoek.

Ook vrouwen tussen de 35 en 60 jaar die niet hebben gereageerd op de eerste uitnodiging, krijgen na twaalf weken automatisch een zelfafnameset thuis gestuurd. Als er HPV wordt gevonden, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, krijgt de deelnemer wel een uitnodiging voor een uitstrijkje bij de huisarts. Dat wordt dan onderzocht op afwijkende cellen.

Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig en gratis en kan met een zelfafnameset of met een uitstrijkje worden gedaan. “Beide methoden zijn effectief en betrouwbaar voor het opsporen van baarmoederhalskanker”, aldus het RIVM. De ziekte komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Daarom ontvangen zij een uitnodiging voor het onderzoek.

Elk jaar krijgen ongeveer 900 vrouwen baarmoederhalskanker en overlijden 200 mensen aan deze ziekte. Zonder het bevolkingsonderzoek zouden dat er 500 zijn, aldus het RIVM. In 2021 deed bijna 55 procent van de vrouwen die een uitnodiging voor het onderzoek kregen mee. Van de vrouwen tussen de 30 en 34 jaar was dat lager, namelijk 44 procent. Volgens het RIVM zijn redenen om niet mee te doen onder andere dat het er niet van komt of dat vrouwen het uitstrijkje vervelend vinden.