Yeşilgöz wil maximumstraf drugssmokkel omhoog van 12 naar 16 jaar

Justitieminister Dilan Yeşilgöz wil de maximumcelstraf voor de in- en uitvoer van drugs verhogen van 12 naar 16 jaar. Bovendien worden criminelen wat haar betreft ook harder gestraft voor andere drugsdelicten. Ze stelt onder meer voor om de straf voor de handel en productie van harddrugs te verhogen van 8 naar 12 jaar. Wie wordt betrapt met zulke verboden middelen kan wat haar betreft maximaal 8 jaar naar de gevangenis, in plaats van de 6 jaar die daar nu voor staat, schrijft ze in een Kamerbrief.

In maart maakte de bewindsvrouw al bekend dat ze de straffen voor zware drugsdelicten wilde verhogen. Nu heeft ze ook bekendgemaakt met hoeveel jaar ze de straffen wil verhogen. Yeşilgöz hoopt hiermee het signaal af te geven dat dit type criminaliteit niet wordt getolereerd. De minister wil komend najaar een voorstel klaar hebben waar burgers en belangenorganisaties hun mening over mogen geven in een zogeheten consultatie.

Yeşilgöz wil bovendien de regels rond kroongetuigendeals aanscherpen. Ze wil dat duidelijker in de wet komt te staan waar zulke deals aan moeten voldoen. Ze wil standaardafspraken op papier zetten waar het gaat om beschermingsmaatregelen, de rechten en plichten van de staat en de mensen die beschermd moeten worden en de tegemoetkomingen voor levensonderhoud.